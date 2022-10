Kovács György megemlítette: az összesen 35 évig működött tüzér-, majd rakétaezred az utolsók egyike volt az országban, amelyik már a néphadsereg alatt is szolgált, de majdnem a millenniumig folytathatta a munkát, hiszen például a Miskei úti laktanyában lévő harckocsiezredet is jóval hamarabb, 1987-ben megszüntették. Hozzátette: ettől függetlenül van egy „testvérük”, vagy ha tetszik jogutódjuk, a Győri Légvédelmi Rakétaezred, akiktől rendszeresen kapnak személyes támogatást a rendezvényeiken. Az alakulattól egy szakasz – a rájuk jellemző piros sapkában – ezúttal is megjelent, hogy tisztelegjen a kalocsai ezredek emlékére emelt szoborcsoportnál, a Csilás parki emlékműnél.

A megalakulás 60. és a felszámolás 25. évfordulója alkalmából koszorút helyezett el az önkormányzat képviseletében dr. Filvig Géza polgármester, a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredet vezető Matyi Tibor alezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége részéről Gárdonyi Sándor őrnagy, illetve dr. Varga József nyugállományú ezredes és Benke Tamás nyugállományú alezredes, valamint a szervező KLHK tagjai, Veréb István nyugállományú alezredes és Tóth Albert Tibor nyugállományú százados.