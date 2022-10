Gépszíjas alkoholista volt, ami azt jelenti, hogy néhány napos józanságot több, három-ötnapos féktelen ivás követ, sokszor filmszakadásig. Ebben az időben már a munkahelyén is jelentkeztek a problémák. – Folyamatosan csalódtam magamban azért, mert iszom. Jöttek a hazugságok, mindenki előtt palástolnom kellett az életmódomat, és magamnak is hazudtam. Az alkoholizmus súlyosbodó betegség, nálam is egyre súlyosbodott. Amikor elkezdtem, nem tudtam, meddig tart majd egy ivászat – mondja Norbi. Végül egy fékevesztett italozást követően született meg benne a döntés.

– Egyszer elmentem nyaralni, az öt nap alatt le sem tettem a piát, az utolsó háromban nem is ettem. Teljesen lenullázódtam fizikálisan és lelkileg. Beláttam, hogy tehetetlen vagyok az alkohollal szemben, az életem irányíthatatlanná vált. Ekkor elmentem az AA-ba, és azóta józan vagyok – emlékszik vissza a pillanatra, amikor letette a poharat.

Az AA pedig befogad mindenkit, aki az ivással való felhagyás őszinte vágyával érkezik. Norbi élete azóta megváltozott: nincs szüksége hazugságra, jobb lett az élete, s a mindennapjai. Vallja, hogy a józanság összehasonlíthatatlanul több örömöt jelent, mint az alkohol. Élete körülményei nagyrészt rendeződtek, a romok egy részét eltakarította – még fiá­ra vár, viszonyuk még nem jött helyre, de várja a pillanatot, amikor hagyja, hogy jóvátételt nyújtson neki.

Negyvenes éveiben újra elkezdett tanulni, két tagnak is szponzora, akiket a mindennapokban segít, és tagja a szervezet egyik fontos bizott­ságának is.

– Minden örömömet és bánatomat megoszthatom a közösséggel. A szponzoromat bármikor felhívhatom és elmondhatom, hogy mi bánt vagy mi okozott örömet – mondja, hozzátéve, hogy arra a hibás működésére, kisebbrendűségi érzésére is rálátott, ami az alkoholizmushoz vezette. Mert az AA egyik fontos eleme önmagunk számbavétele, a lelki fejlődés elősegítése, az önreflexió és a kapcsolat nemcsak önmagukkal és egymással, hanem egy nagyobb felsőbb erővel is, ami Norbinak Isten. Persze nem áltatja magát, mert tudja: az alkoholizmus egy egész életre megmaradó betegség, most pusztán felmentést kapott annak gyötrelmei alól. Lehetséges visszaesni, de ez ellen ott van a közösség, az újjáépített viszonyai, és az a megoldásokkal teli szerszámosláda, ami az AA felépülési programjának 12 lépése.

Közel a segítség Megyénk számos településén működik AA-közösség, ahol szeretettel várják azokat, akik szeretnének megszabadulni függőségüktől, sőt családtagokat is örömmel fogadnak. Az anonimalkoholistak.hu honlapon minden információ megtalálható a megyénkben tartott gyűlések helyszínéről és időpontjáról.