A termelők kínálatát a vásárlók, az érdeklődők a Kecskeméti Szatyor Bevásárló Közösség honlapján, a www.kecskemetiszatyor.hu oldalon ismerhetik meg. Ott adhatják le rendeléseiket, melyet minden pénteken, az átadónapon a Műkertvárosban, a Gizella téri közösségi helyiségben vehetnek át. A terményeket a termelők miután beszállították, az önkéntesek vevőnként csomagokba állítják össze.

Az egyesület nem tart piaci napokat, a pénteken megtartott műkertvárosi összejövetel célja csak a bemutatkozás, a népszerűsítés volt.

A szervezők végül hozzátették: a vásárlók részéről folyamatosan nő az igény az egészséges, friss, fenntartható módon termelt, helyi élelmiszerek iránt. Ugyanakkor a termelők is egyre nagyobb számban keresik fel az egyesületet, hogy értékesítsék termékeiket. A Kecskeméti Szatyor Közösség nyitott, nemcsak a vásárlókat és termelőket várják, hanem az önkénteseket is, akik mindamellett, hogy az átadónapok lebonyolításában tudnak segíteni, az egyesület sokszínű tevékenységében is aktív szerepet vállalhatnak.