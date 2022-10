Mint elhangzott, az egyetem létre akar hozni egy hallgatói közeget, hogy akiket érdekelnek a tudományos és közéleti témák, azok számára kialakulhasson egy olyan miliő, ahol le tudnak ülni és kötetlenül beszélgetni tudnak akár a város döntéshozóival, akár a tudományos élet szakembereivel.

Az első Kerekegész beszélgetésre a kecskeméti polgármestert, Szemereyné Pataki Klaudiát hívták vendégül, akivel a diákok egy vezetett beszélgetésben vitathatták meg az őket érintő kérdéseket. Az esemény kezdéseként a szervezők egy pezsgőkóstolóra invitálták a megjelent hallgatókat. Ennek hagyományteremtő célja is van, ugyanis szeretnék ezt az inspiráló beszélgetéssorozatot egy gourmet vonallal színesíteni. Első alkalommal Árvai Zoltán, az egyetem kommunikációs vezetője, egy szabadszállási sárfehér pezsgőt kínált a jelenlévőknek, amiről szakértői szinten el is mondta a tudnivalókat. A sorozat további rendezvényein, minden alkalommal más és más helyi ital- és gasztronómiai különlegességekkel kínálják majd a hallgatókat és a meghívott vendégeket.

A diákok és a polgármester közötti beszélgetés kezdeti zavartságán túllépve érdekes témák feszegettek. Ilyen volt például annak a kérdésnek a problémája, hogy a középiskolás, illetve az egyetemi diákok többségében úgy tervezik, hogy tanulmányaik után az életüket nem feltétlenül Kecskeméten folytatják. Az egyetem hallgatói által végzett felmérés azt mutatja, hogy a megkérdezettek közül, a felsőoktatásban tanulók többségben a fővárosban, vagy más nagyvárosban képzelik el a karrierépítést. A polgármester ennek a megoldását az egyetem további fejlesztésében látja.

További olyan szakok indítására van szükség, ami garantálni tudja, hogy a diákok a tanulmányok után biztos munkalehetőséget találjanak a városban.

Ennek a gondolatmenetnek a megtervezése és megvalósítása már elkezdődött. Ezt a célt szolgálják azok az együttműködési megállapodások is, amiket az egyetem olyan cégekkel köt, amik lehetőségeket teremtenek a hallgatóknak a gyakorlati képzésre, illetve az elhelyezkedésre a tanulmányok elvégzése után.

Szóba került a fiatalokat érzékenyen érintő téma, a kecskeméti éjszakai élet is, ami szerintük kevés lehetőséget ad a kikapcsolódásra. Szintén egy egyetemi felmérésre hivatkozva az a megállapítás, hogy a megkérdezett hallgatók több mint 50 százaléka csendes és visszafogott városként jellemzi Kecskemétet. Ennek a felélénkítésére a hallgatók több kezdeményezést is javasoltak, amikben ők nagy szerepet vállalnának. Ezek főként közösségépítő, kapcsolatteremtő programok szervezése, amihez adott esetben a város támogatását is kérik. A polgármester biztatta a fiatalokat a kezdeményezésekben, és segítség nyújtásról is biztosította őket, ami ahhoz kell, hogy ezeket a programokat gördülékenyen megszervezhessék.

A beszélgetés kitért a diákok jövőbeni elképzeléseire is.

Nem csak a polgármester felé hangoztak el kérdések, hanem a hallgatók irányába is. A jövőbeni városkép kialakítására vonatkozó kérdéseket tett fel a polgármester a diákoknak, amire egyöntetűen az volt a válasz, hogy egy fenntartható, élethelyet képzelnek el maguknak, ahol a zöld környezet és a modernizációs lehetőségek összhangban vannak egymással.

A Kerekegész programsorozat kezdő eseménye elérte célját, hiszen sikerült egy olyan csatornát nyitni az egyetem hallgatói és a városvezetés között, amin keresztül megindulhat egy információáramlás. Biztosítva ezzel, hogy az egyetem és a város még hatékonyabban valósítsa meg a jövőbeni közös célokat.