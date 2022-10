– A közösségben a pozitív gondolatok is megsokszorozódnak, éppen ezért duplán örül az, aki közösségben örül. A nyugdíjasklubok az örömök megosztása mellett alkalmasak a vigasz meghallgatására, a jó tanácsok fogadására, és olykor a panaszra is, ami könnyíthet az emberi lelken – fogalmazott köszöntőjében Almási Roland Márk polgármester, aki azt kívánta, hogy a klubok második családként minél több örömöt hozzanak a klubtagok életébe, illetve a kihívások ellenére továbbra is maradjanak olyan életvidámak, mosolygósak és derűsek, ahogy Kunszállásra érkeztek.

Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke szerint a jelenlegi információs-virtuális korban felértékelődnek a közösségek, így a nyugdíjas közösségek is. Mint mondta, az egymásért tenni akarás pedig erőt ad a klubtagoknak. A megyei önkormányzat alelnöke szerint Bács-Kiskun megyében öntudatos és tevékeny nyugdíjasklubok vannak, akik sok esetben többet tesznek a fiatalabb korosztályoknál is. Dr. Mák Kornél köszönetet mondott az időseknek bölcsességükért és azokért a tapasztalatokért, amelyeket átadnak a fiatalabb generációk számára.

Dr. Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: az idősek világnapja jó alkalom arra, hogy felhívják a figyelmet az idősek társadalmon belüli emelkedő számára, egyúttal elismerés ez a nap azért is, amit az idősek az elmúlt évtizedekben országukért, szűkebb és tágabb környezetükért és családjukért tettek. Az országos szövetség célja felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy évről évre gondolják végig, mit lehet tenni annak érdekében, hogy az idősek a lehető legjobb életminőséggel éljék nyugdíjas éveiket.

Említést tett a nyugdíjasok számára novemberben esedékes 4,5 százalékos nyugdíjemelésről is.

Az idősek számára jelenleg a három legfontosabb kiadás a rezsiszámlák fizetése, az élelmiszerárak, illetve az egészségügyi kiadások fedezése. Minden jelenlévőt arra kért, hogy a mostani nehéz időszakban jobban figyeljenek egymásra, ugyanis közösségben, együttműködve könnyebb lesz átvészelni a nehéz hónapokat.

Sántáné Szabó Margit, az Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete elnöke örömtelinek nevezte, hogy az idősek napja megszervezésével megbecsülik és tisztelik az időseket. Bátorította a nyugdíjasklubok tagjait, hogy szólítsák meg a fiatalabb nyugdíjas korosztályokat, és támogassák őket abban, hogy csatlakozzanak az idősek települési közösségeihez.

A köszöntőket követően a házigazda kunszállási Arany Alkony Nyugdíjas Egyesület tagjai nagy sikerű mesés daljátékot adtak elő az Eperszedő lányka története címmel. A Mosolyvár Óvoda gyermekei modern tánccal, a Tóth Pál Általános Iskola tanulói néptánccal léptek színpadra. Krémer Máté kunszállási diák mesét mondott, Eszik Noel pedig verset szavalt. A Csűrcsavaró Néptánc Egyesület tagjaitól sárközi táncokat láthattak a jelenlévők. Csányi Istvánné és Fehér Zoltán, a Félegyházi citera duó tagjai népszerű dallamokat adtak elő. Az ebéd előtt a házigazdák elénekelték a Nyugdíjasok Himnuszát, majd később Csáki Pál szórakoztatta a résztvevőket.

A szombati nyugdíjas-találkozón Fülöpjakab, Helvécia, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Orgovány és Pálmonostora nyugdíjasklubjai képviseltették magukat.