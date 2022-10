Filus János, a kiskőrösi technikum szőlész-borász tanára hírportálunkank elmondta: a szerbiai diákok meglátogatták Bács–Kiskun, és Csongrád–Csanád megye nagyobb borászatait. Ilyen volt például a Frittmann Testvérek Kft. is, ahol két turnusban 2 -2 hetet töltöttek el. A Boronal Kft.- t is meglátogatták, ahol a korszerű borászati technológia mellett a számukra új pezsgőkészítést is tanulmányozták.

A kisebb volumenű, de nagyon modern technológiát tanulmányozták a Szentpéteri pincészetben, valamint a Vass-Bor Kft. és az István Borház Kft. telephelyein. A kiskőrösi bázis a tanterület volt, innen indultak és érkeztek a vendégdiákok. Itt ugyanis üzemlátogatáson kívül, az élelmiszeripari tananyag keretén belül a tanulók által készített must-, befőtt- és vegyessavanyúság-kóstolót is tartottak. A szakma alapjaival ismerkedők a technikum tanterületén a helyi borász tanulókkal együtt voltak az elméleti és gyakorlati órákon. A program szeptember második hetétől indult és október utolsó hetében fejeződött be.

A szőlő kézi betakarítását, feldolgozását, a must kezelését , az erjesztést és az új bor kezelését is végig kísérték. Kulturális programot is szerveztek a diákoknak. Meglátogatták a Petőfi 200 ünnepség sorozat alkalmából a szülőházat és a János Vitéz játszóházat is. A kiskőrösi diákok és kísérő tanáraik november első napjaiban indulnak az Újvidék melletti Kamenicára és a tervek szerint hasonló tartalmas szakmai programokon vesznek részt, mondta Filus János.