Mivel az önkormányzatok már nem részesülnek rezsitámogatásban, piaci áron vásárolják a gázt. Ez Kalocsa esetében 600 millió forintnál is magasabb összeg lenne egy évre, így összevonásokkal, intézmények ideiglenes bezárásával és egyéb intézkedésekkel igyekeznek csökkenteni a fogyasztást, de még így is több mint kétszáz millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy a következő egy évre tervezett gázmennyiséget kifizessék. A hiányt ingatlaneladásokkal próbálják kiegyenlíteni.

Dr. Filvig Géza polgármester az értékesítésekről döntő képviselő-testületi ülésen közölte: van jó pár régi, elhanyagolt ingatlan, amire csak költeni kellene, így a szorult helyzetben inkább meg kellene válni tőlük. Ilyen egy állatkert besorolású terület is, ahol korábban vízimadárpark működött. Ezen jelenleg bérlő gazdálkodik, de a karbantartási feladatok a tulajdonos önkormányzatot terhelik. Legutóbb 2019-ben fordítottak rá 7,4 millió forintot, de idén nyáron újabb problémalista érkezett, rajta egy hibás szennyvízszivattyúval, illetve beázási problémákkal. Az önkormányzat nem akar további kiadásokba bocsátkozni, így nyílt pályázaton próbálná értékesíteni, ami az ingatlan tagoltsága miatt nem egyszerű feladat.

A területet csak azzal a feltétellel lehet eladni, hogy az új tulajdonos fenntartja a 2026-ig érvényes bérleti jogviszonyt.

További probléma, hogy 2017 óta nem egy, hanem négy helyrajzi szám alatt szerepel, de ebből csak hármat lehet eladni, míg az egyik állami terület, ahol még lőszermentesítés sem történt. Dr. Kiss Csaba jegyző Király Róbert városatya kérdésére egyértelművé tette: a kérdéses ingatlan egyelőre annak ellenére sem értékesíthető, hogy lényegében az állatkerthez tartozik, sőt, átnyúlik rajta az oda vezető út is.

Dr. Bagó Zoltán képviselő szerint kockázatosnak ígérkezik a leendő pályázóknak, hogy a terület megközelítésére alkalmas utat nem biztos, hogy a többi résszel együtt meg tudják vásárolni. A jegyző elismerte, hogy az ügy további egyeztetéseket igényel, de az ingatlan ettől még eladható és más irányból megközelíthető. Az egykori madárpark legnagyobb részét lefedő ingatlanegyüttest összesen 52,6 millió forintért versenyeztetik meg, míg az úttal kettészelt résztelek jelenlegi értéke hatmillió forint. Ezt várhatóan később is a gazdasághoz lehet csatolni.

Eladóvá vált a Foktő-Kalocsa-Uszódi Repülőtér városhoz tartozó részéből is egy „kivett ipari vasút” minősítésű, 550 méter hosszú, 12-16 méter széles, rendkívül elhanyagolt terület, ami az értékbecslés szerint 9,7 milliós piaci áron értékesíthető. Ezt már ki is fizette volna érte a kalocsai Budamobil Cargo és a dunaszentbenedeki Turbo-Truck Kft., csak éppen nem a rajta álló több száz köbméter építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal. Filvig Géza elárulta: a terület kármentesítése tízmillió forint feletti összegbe kerülne, amit jelen körülmények között nem tud felvállalni a város. Erre a két cég azt ajánlotta, hogy saját eszközökkel elvégzi az ingatlan megtisztítását, ha a tulajdonos leszállítja a vételárat. Az ingatlanforgalmi szakértő a hulladék felszámolása, ártalmatlanítása és elszállítása nélkül 6,1 millió forintra becsülte az ingatlan értékét - végül ezt az összeget el is fogadta érte a testület.