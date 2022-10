A tagság előnye még, hogy a WHO európai irodájával való közvetlen kapcsolat lehetővé teszi a nemzetközi tapasztalatokhoz, szakmai anyagokhoz és módszertani segítséghez való hozzáférést.

A világméretű mozgalomban való részvétel lehetőséget biztosít nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, ezáltal a nemzetközi programokban, közös pályázatokban való részvételt is elősegíti a tagok számára.

Az egyesület rendezvényei biztosítják a tagvárosok közötti közvetlen tapasztalatcserét, a helyi projektek értékelését.

A kedd délelőtt megtartott rendezvényen Szemereyné Pataki Klaudia polgármester hangsúlyozta: Kecskeméten kiváló szakmai munka folyik az egészségügy, idősgondozás területén. A szakemberek tudása a magyar nemzetet is szolgálja, az egészséges életmódot, az egészség megőrzését, a lakosság tanítását és a társadalmi felelősségvállalást erősítve. Most mindezt egy újabb lépcsőfokra emelhetik fel, azzal, hogy a tudásukat másokkal is megosszák. Ez volt az a mozgatórúgó, amiért az egyesülethez való csatlakozás mellett döntöttek.

De Blasio Antonio, az egyesület elnöke mielőtt bemutatta munkájukat, kiemelte, pontosan azért szerették volna Kecskemétet bevonni, hogy a tudásukat megismerjék.

Kecskemét részéről Engert Jakabné alpolgármester lesz a kapcsolattartó csapat vezetője.