A Petőfi Sándor Városi Könyvtár Félegyházáról indultak című beszélgetés-sorozatát négy éve azzal a céllal indította el, hogy hazahívja és bemutassa a tudomány, a művészet és egyéb területen jelentős eredményt elért személyiségeket. A vendégekkel minden alkalommal az esemény ötletgazdája, dr. Tarjányi József beszélget. Ezúttal a félegyházi születésű dr. Tóth Mátét ismerhette meg közelebbről a közönség.

Külföldön is elismert szakember

Megtudhatták, hogy a népszerű egyetemi oktató, zöldenergia-szakértő 2019-ben ez év jogásza lett energiajog kategóriában. A Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és interdiszciplináris tagozatának az elnöke. Számos energetikai tárgyú hazai és külföldi előadás, tanulmány, állásfoglalás, publikáció fűződik a nevéhez. Mind Magyarországon, mind pedig külföldön az energiajog és klímapolitika elsőrendű szakértője, akinek tavaly októberében jelent meg Fordulat című könyve.

Azt is megtudhatta a félegyházi közönség, hogy dr. Tóth Máté a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda energetikai csoportját vezető ügyvéd egyben közgazdász is, három egyetemen – REKK Corvinus Energiagazdász képzésen (közgazdászokat), a Matthias Corvinus Szakkollégiumban (jogászokat) és a Pécsi Tudományegyetem atomenergetikai szakjogász és energetikai szakjogász képzésén tanít.

Tíz éve a Corvinus Egyetem legnépszerűbb előadója.

Félegyházi tanulmányai után az ELTE-n és a brno-i Masarykova Uiverzita-n végzett, az LL.M. (Master of Law) fokozatát Bostonban, a Suffolk University-n szerezte, gazdaságtudományi doktori (PhD) fokozatát pedig summa cum laude a SZIE Doctoral School of Regional and Business Administration Sciences doktori iskola angol nyelvű, SzEEDSM Doctoral Program in Business Administration Sciences programjában.

Véletlenek összjátéka is alakította az útját

A beszélgetésből az is kiderült, hogy bár dr. Tóth Máté ma már a tudományos élet egyik fenegyereke, gimnazistaként nem is gondolta, hogy egyszer energiajogász lesz. A gimnáziumi éveit a történelmi értékkeresés jellemezte. A jogi egyetemet is a történelem iránti vonzalma okán választotta. Egyetemi évei alatt sokszor a véletlenek vitték előrébb és formálták pályafutását. Az energiajog világába is véletlenül csöppent, első munkahelyén rögtön a mélyvízbe dobták. De nem esett pánikba, inkább beleásta magát az energetika világába. Közben rájött, hogy nem elég jogásznak lenni, meg kell érteni az energetika műszaki és a gazdasági hátterét is, ezért folyamatosan képezte/képzi magát.

Dr. Tóth Máté őszintén beszélt arról is, hogy félegyházinak lenni máig meghatározó élmény számára.

Mindig szívesen tér vissza szülővárosába, amely sokat formálta világlátását, mint ahogy a félegyházi emberek is. A beszélgetés végén az is kiderült, hogy a sikeres ügyvédnek sokat köszönhet a város. Például azt is, hogy megszabadult az önkormányzat a városi sportcsarnok napi egymillió forintos adósságától.

Az energiakrízis kapcsán dr. Tóth Máté elmondta, az energiapolitikát jelenleg a fenntarthatóság, a versenyképesség és az ellátásbiztonság trilemmája jellemzi. Véleménye szerint, bár nehéz tél elé nézünk– főként Nyugat-Európa – de biztos abban, hogy rendeződni fog a helyzet.