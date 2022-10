A nyolcvanas évek elején sokat jártuk az országot Lezsák Sándorral, főleg író-olvasó találkozókra, kiállításmegnyitókra, és már akkor mondta, hogy egyszer majd kiadót és nyomdát csinálunk Lakiteleken, és azt adunk ki, amit mi akarunk. Bár ezt akkor nemigen hittem, ez az álmunk azóta megvalósult, már 400 kiadott kötetnél járunk – mesélte az Antológia Nyomda és Kiadó nyugállományba vonult igazgatója. Azt is felidézte, hogy több szakmát – szerkesztő, korrektor, borítótervező – meg kellett tanulnia az évtizedek alatt, hogy létezni tudjon a nyomda. Sokszor voltunk kritikus helyzetben, bármikor feladhattuk volna, de mégsem tettük, mert ez az életünk – vallotta Agócs Sándor, aki azt is elmondta, hogy Lezsák Sándorral az első nagy közös munkájuk az 1985-ben megjelent nagysikerű lexikon volt, amely a Fiatal Írók József Attila Körének tagjait mutatja be, majd ezt követte 1987-ben Buda Ferenc 50. születésnapjára készített Csönd, ének, csönd... című bibliográfia, és 1990-ben a Csoóri Sándor bibliográfia.

Legújabb verseskötetének bemutatóján Agócs Sándor azt is elmondta, pályafutását Buda Ferenc, Serfőző Simon és Kiss Dénes is egyengette, mindhármuknak sokat köszönhet. Hozzátette, az Antológia Kiadó igazgatójaként nem felejtette el, mit jelent az odafigyelés, mit jelent elindítani valakit a pályán, ezért mindig is igyekeztek a fiataloknak is teret adni.

Számos díjjal ismerték el Agócs Sándor munkásságát

Agócs Sándor költő, szerkesztő 1957-ben született Jánoshalmán. Versei 1980-tól jelennek meg hazai és külföldi folyóiratokban, antológiákban. Eddig öt önálló verseskötete jelent meg, Forgató idő (1990), Háttér (1995), Ördöglakat a számon (2010), Lepkék a könyvtárszobában (2017), Szőrén az Időt (2022) címmel. Közben „világra segített” további 400 könyvet. Munkáját több díjjal is elismerték: József Attila irodalmi díj (Cleveland, 1988), Kölcsey-díj (1994), Pilinszky-díj (1996), Márton Áron-emlékérem (2012), Balassi Bálint-emlékkard (2016), Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2020).