– Mivel az október a mellrák elleni küzdelem hónapja, korábban több évben is szerveztünk figyelemfelkeltő sétát a városban –mondta el Harmati Lilla védőnő. – Ezt a formát az elmúlt időszakban a Covid felülírta. Most nem az eddig szokásos módon élesztettük újra rendezvényünket. A Solti Gyaloglóklubbal együtt megtartottuk a mellrák elleni sétát is, de úgy döntöttünk, még tovább bővítjük a nap programját előadásokkal, ahol ortopéd orvos, dietetikus és nőgyógyász is tartott hasznos tájékoztatót a résztvevők számára – tette hozzá.

Az egészségnap helyszíne az alapszolgáltatási központ volt, ahol Németh István polgármester megnyitó szavai után egy városközponti kisebb gyaloglással indult a program, majd előadásokkal folytatódott.

Elsősorban az idősebb korosztályt célozták meg, a három idősek klubján keresztül szervezték a résztvevőket.

Dr. Balázs László ortopéd szakorvos a mozgásszervi megbetegedésekről, azok megelőzéséről beszélt. Mellette helyi szakemberek, Vajda–Kovács Gitta dietetikus az időskori egészséges táplálkozásról és dr. Danis Dávid háziorvos a mellrák kezeléséről és megelőzéséről tartott tájékoztatást.