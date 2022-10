Az igazgató arról is beszámolt, hogy eredményes az agrárium népszerűsítése és az ösztöndíjrendszer bevezetése, hiszen van utánpótlás az iskolában. Jelenleg is közel 500 diák tanul a Mezgében, ebből 140 a kilencedikes tanuló. A legnépszerűbb a pék-cukrász és a mezőgazdasági technikus képzés. Ugyanakkor továbbra is hentes tanulóból van a legkevesebb.

Rózsa Páltól azt is megtudtuk, hogy a Mezgé Piknik egyfajta nyíltnapnak is tekinthető, ilyenkor ugyanis láthatják az érdeklődők, hogy a tangazdaságban milyen körülmények között képzik a jövő gazdáit. Hozzátette, a gyakorlati háttér fejlesztésére a jövőben is nagy hangsúlyt fektetnek.