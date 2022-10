A KEFAG Zrt. kezelésében lévő Kecskeméti Arborétum az ismeretterjesztés, a kutatás, a szabadtéri felüdülés és a környezetvédelem céljait egyaránt szolgálja. Nagyon kedvelt a városban élők körében. Története 1979-ben kezdődött, amikor a Kecskeméti Erdőfelügyelőség Igazgatósága felvetette egy arborétum létrehozásának lehetőségét, de a munkák megkezdéséig – 1986 őszéig, 1987 tavaszáig – kalandos út vezetett. A tervek készültek, az erdőtelepítési program körvonalazódott, és a szakmaiság is egyre erősebbnek bizonyult.

Az, hogy létrejöhetett ez a gyönyörű gyűjteményes kert, nagyban köszönhető a megálmodójának, dr. Gőbölös Antal Bedő-díjas erdőmérnöknek, aki személyesen is részt vett a jubileumi ünnepségen.

Péntek délelőtt az arborétum Mária-kápolna előtti területén gyűltek össze az erdészek, nyugdíjas kollegák és erdőbarátok, hogy együtt idézzék fel a gyűjteményes kert történetét. Elsőként Makra Zsuzsanna, a KEFAG Zrt. sajtóreferense köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy ezzel a jubileumi ünnepséggel zárják a héten zajló 26. Erdők Hete Programsorozatot, melynek a mottója „A magyarországi erdőgazdálkodás fenntarthatósága”.

Sulyok Ferenc, a KEFAG Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében Wass Albert szavaira utalva azt mondta: „egyre több ember szíve nem marad zárva a szép előtt”, melyet az arborétum magas látogatottsága is fémjelez számukra. Évről évre nagy számú a látogatottságuk, köztük sok a környezetet óvó és szerető személy. Az, hogy most itt állhatnak 35 év után is, nagyon sok embernek köszönhető, hosszasan lehet sorolni őket. Így ő csak egyet emelt ki, dr. Gőbölös Antalt, aki töretlen lelkesedéssel, sokszor konokságnak ható elkötelezettséggel, kitartással haladt a célja felé, így jöhetett végül létre ötlete mentén 1987-re a Kecskeméti Arborétum – hangsúlyozta a vezérigazgató.

Ma a 62 hektáros gyűjteményben több mint ezer féle fásszárú növény, gyönyörű fák és cserjék találhatók, csodálatos természeti és egyházi környezetben. Az ország legjelentősebb kertjei közé tartozik.

A kecskeméti városvezetés nevében prof. dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester gratulált az ünneplőknek. Köszöntőjében megidézte a nyolcvanas éveket, az arborétum kialakításának fontos mérföldköveit, majd kiemelte közjóléti szerepét, mely nagyon fontos a városban.

Tálas László, a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének alapító tagja, a Tiszakürti Arborétum nyugalmazott vezetője beszédében méltatta az arborétumot, és reményét fejezte, hogy újabb 35, 100 vagy 200 év múlva is itt áll még, az utódok itt ünnepelhetnek.