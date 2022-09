A természetes környezetében is ritkán látható állatról péntek délután készített videót egy helyi lakos: a felvétel alapján az 51-es főúttól mindössze ötven méterre húzódó Szent Imre utcában kóborol, ami több mint szokatlan, mert innen például a Vajas-csatorna is kilométerekre található. A helyi Összefogás az Állatokért Egyesület közleményben kérte, hogy senki ne háborgassa a vízi emlőst, mert teljesen veszélytelen az emberre és a házi állatokra is.