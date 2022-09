A töltött káposzta az a magyar étel, amelyet egyszerűen képtelenség megunni. A hétvégén Tasson is akadt belőle bőven. Immár harmadik alkalommal rendezte meg a Napsugár vendéglő az önkormányzat támogatásával a töltött káposzta-főző versenyét. A nyolc csapatot Frendl Károly, a verseny főszervezője köszöntötte és adta meg a jelet a főzésre. A napot Boros József együttesének zenéje tette még vidámabbá. A rendezvényen fellépett a Levendula Alapfokú Művészeti Iskola Tassi Társastánc tagozata is. A bográcsokban készülő ételeket Asztalos István az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesület elnöke, Szél István a Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány elnöke és Rubes János zsűrizte. A versenyt a Familia csapata nyerte, második a Darányi Ignác Borlovagrend, harmadik a Tassi Kulturális Egyesület lett, akik egyben elnyerték a legszebb dekoráció díját is. A csapatok közül az egységes megjelenésükért a Táncosok csapata kapott díjat, míg különdíjat adott a zsűri a Szabadszállási Roma Önkormányzat csapatának.