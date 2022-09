A hunyadivárosi Közösségi Ház tervezője, Kovács Ferenc építészmérnök kapta a harmadik elismerést, a Hunyadivárosért Díjat. A közösségi tér fűtésrendszerét igen előrelátó módon geotermikus alapokra tervezte még két és fél éve, ezért még az energiaválságtól sújtott időkben is rendkívül kedvező rezsi költséggel üzemeltethető majd a január közepén átadandó épület. Így még a nehézségek közepette is folyamatosan otthont adhat a közösségi eseményeknek.

A megnyitón a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub női tánckara, a férfikórus, valamint a Mátyás Király Citerazenekar adott műsort.

A szombat igazi programdömpinget hoz a hunyadivárosiaknak. A reggel főzőversennyel indul, melyre 12 csapat nevezett, majd Hunyadivárosi Kispályás Labdarúgó Kupa kezdődik 11 csapattal. Elmaradhatatlannak számít a babák zenés köszöntője és az időkapszula elhelyezése is. Színes programokat kínál a színpad is. A hunyadivárosi óvodások és iskolások, majd a nyugdíjasok műsorát Tengeri Attila gyermekműsora, ezután Senior Örömtánc követi. A déli koszorúzás után nóta, majd közös ebéd következik. Fellép a Molnár Gitár Band, a Milagro Santana Tribute Band és a Lóci Játszik zenekar. A Hunyadivárosi Napok a Hi! Kecskemét programsorozat keretében, az önkormányzat, a Hunyadivárosi Tanácsadó Testület, az Akikért a Déli Harang Szól a Hunyadivárosban Egyesület szervezésében, több cég támogatásával valósult meg.