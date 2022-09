Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást vasárnapra vonatkozóan:

Rendezvények:

Bács-Kiskun megyében:

Soltvadkerten is szüreti fesztivált tartanak e hétvégén. A felvonulás ideje alatt 14.00 és 16.00 óra között az 53-as főút városi átkelési szakaszán, a Zrínyi utcától a körforgalomig időlegesen félpályás lezárásra is számítani kell.

Kecskeméten az Európai Autómentes Nap keretein belül kerékpáros felvonulást tartanak. 16.00 és 16.50 között java részt önkormányzati utakon zajlik a felvonulás, de egy 500 m-es szakaszon az 5-ös főutat is igénybe veszik a kerekezők. A Széchenyi körúton, a Kápolna utcai és a Nyíri úti csomópontban a jelzőlámpákat is kikapcsolják és rendőrök irányítják majd a forgalmat. Kisebb torlódás is előfordulhat.

Gyorsforgalmi út:

Az M5-ös autópályán,

– a főváros felé vezető oldalon, az ócsai szakaszon a 24-es km közelében forgalomérzékelő detektort építenek a burkolatba. 8.00 órától 15.00 óráig váltakozó sávlezárás zavarja a forgalmat.

– az örkényi és a lajosmizsei csomópontok között burkolat felújítás miatt az 59-es és az 54-es km között a Röszke felé tartókat a belső sávba és az ellenkező oldal belső sávjába terelik, míg a főváros felé tartókat a külső és a leálló sávra irányítják.

– Kecskemét térségében, a 87-es és a 79-es km között zajvédő falat építenek, illetve a burkolatot javítják. A főváros felé haladókat a belső sávba illetve az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Röszke irányába a külső és a leálló sáv járható.