Most vasárnap 10.30-kor azonban a közönség részére is megnyílnak a kapuk, és kezdetét veszi egy játék is. Az aranyszőrű bárány mókás történetével indul a Vasárnapi Mesébelépő játék. Ebben az évadban egy – a csillagok üzenetét hordozó – mágikus kő tulajdonosai lehetnek azok, akik legalább nyolc hétvégén ellátogatnak a bábszínházba.

A mágikus kő megszerzéséért induló úton az első matricára most vasárnap lehet szert tenni. Az új évad következő előadása pedig jövő vasárnap lesz, amikor is Vitéz László püföli majd újra az ördögöket nagymamucikája báli legyezőjével.

A Vasárnapi Mesébelépő játék ezúttal is május végén, a Cirókás Napon zárul. Aki az évad során a legtöbb matricát gyűjtötte össze, a bábszínház Tiszteletbeli Társulati Tagja lehet. Fényképe felkerül a Ciróka tablójára, és a következő évad valamennyi előadásán vendégként vehet majd részt.