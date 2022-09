A tekerőlantos találkozót, mindig a Mihály napjához közel álló hétvégén rendezik meg Bársony Mihály emlékére, valamint a hagyományok ápolására. Bársony Mihály a településen élt és alkotott. A program szombaton kora délután kezdődött dr. Vancsura István polgármester megnyitójával. A településvezető elmondta, hogy ez volt már a huszadik találkozó. Korábban a Kádár Lajos Közösségi Ház udvarán tartották, de azt hamar kinőtték, és áthozták a rendezvényt a Tündérrózsa Óvoda udvarára. A vajdasági testvértelepülés Torda képviselői is részt vettek a jubileumi rendezvényen, akik népitánccal köszöntötték a tiszaalpáriakat.

– Bársony Mihály emlékére rendezzük meg minden évben a tekerőlantos találkozót, aki nagy tekerőkészítő mester volt – mondta Vancsura István. – Több mint kétszáz tekerőt készített, Amerikától Japánig mindenütt vannak tekerői. Ez a megemlékezés korábban össze volt kötve a kukoricafosztással. Ebben az évben a nagy szárazság miatt nem tudtuk megvalósítani, de jövőre szeretnénk újra visszatérni a gyökerekhez. Mivel az óvoda udvarán rendezzük meg, ezért az óvoda pedagógusok azt kérték, hogy kössük össze vásárral is, így lett Mihály-napi vásár is. A korábbi években ezen a napon volt a kosárfonók találkozója is. Nagyon sajnálom, hogy ebben az évben, anyagi gondok miatt, ezt nem tudtuk megvalósítani, így nem annyira érzem teljesnek ezt a rendezvényt. Tiszaalpárnak az egyik kulturális hagyománya, ami a padkaporos bálokhoz, a citerához és tekerőlanthoz kötődik, a másik pedig a kézművesség, ami a kosárfonást és a gyékényfonást foglalja össze. Annak idején közel ötszáz család foglalkozott kosárfonással a településen, ma már sajnos nagyon kevesen. Ennek ellenére ez a hagyomány itt van a településünkön, amit meg kell őrizni. Ez a találkozó egy kulturális fesztivállá nőttek ki magát, aminek az egyik alapítója Szerényi Béla volt, akit a településünk díszpolgári címmel tüntetett ki augusztus 20-a alkalmából. Ő az, aki ápolja Miska bácsi nem csak szellemi, de tárgyi hagyatékát is, gyakorlatilag a műhelyében lévő tárgyakat őrzi – tette hozzá a településvezető.