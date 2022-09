A nagygyűlést dr. Tálosi Gyula gyermekgyógyász nyitotta meg, aki méltatta a rendezvény fontosságát, és felvezette az előadásokat. Dr. Gárdos László, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke szintén részt vállalt a megnyitó beszédben. Elmondta, hogy a pandémia egy megkülönböztetett figyelmet irányított az orvostársadalomra, és az egészségügyre. A konferencia több ízben is foglalkozik a koronavírus utáni helyzettel, bár többször is volt említve, hogy még nem feltétlenül beszélhetünk post-Covidról. Mégis már a járvány utólagos hatásait vizsgálják a társadalomban. Számos post-Covid ambulancia létesült a pandémia okozta mentális betegségek kezelésére és kutatására. A gyerekeknél különösen nagy hatása volt ennek az időszaknak, ugyanis a fiatalkori érésük komolyan sérült a kilátástalan helyzet miatt. A gyermekpszichológia is komolyan foglalkozik a Covid okozta pszichés zavarok kialakulásával.

A 206 előadás mellett nélkülözhetetlen a személyes beszélgetések és az eszmecserék, amikre lehetőséget ad a rendezvény.

A színpadon neves orvosok és professzorok beszélnek a legújabb gyógyászati eljárásokról és ígéretes gyermekgyógyászati kutatásokról.

Dr. Tálosi Gyula gyermekgyógyász nyitotta meg a konfenciát.

Fotós: Szalay Tamás

Dr. Gondos Miklós a kecskeméti kórház főigazgatója beszélt többek közt az elöregedő orvostársadalom problémájáról is, ami szintén téma lesz a kongresszus előadásai között. Illetve beszélt a járóbeteg ellátásban tapasztalt csökkenésről. 20 százalékos csökkenés tapasztalható a pandémia előtti időszakokhoz képest. Elmondása szerint ennek az okai még nem tisztázottak, spekulációk vannak, miszerint a társadalom öngondoskodásának javulása vagy az egészségügyi intézményektől való félelem állhat a háttérben.

Ilyen és ehhez hasonló témák kerülnek majd kivesézésre az elkövetkező három napban. A rendezvény sorozattól és az ezen belüli diskurzustól egy új lendületet várnak a szervezők, ami segíti majd a gyermekgyógyászat további munkáját.

Az országos nagygyűlés adott alkalmat a társaság szakmai díjainak átadására. A Schoepf-Merei-emlékérmet a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa, dr. Nagy Anikó vehette át, a gyermekegészségügy és gyermekgyógyászat területén végzett kiemelkedő szakmai munkájáért.

Dr. Mikos Borbála csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás szakorvos Bókay János-emlékérmet kapott a gyermekgyógyászat és gyermekegészségügy területén végzett munkájáért.

Dr. Gács Éva pulmonológus szakorvos, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati intézet osztályvezető-helyettes főorvosa Oláh Éva-emléktollat vehetett át a Bronchitis plastica fibrinosa sikeres gyógyítása szívátültetéssel című közleményért.

Flesch Ármin-díjban részesült dr. Machay Tamás neonatológus, a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának professor emeritusa kimagasló gyógyító és tudományos munkájáért.

Petényi Géza-díjat kaphattak azok a fiatal gyermekorvosok, akik olyan szakfolyóiratba írt közleménnyel pályáztak, amely még semmilyen díjazásban vagy anyagi elismerésben nem részesült. Ezt a díjat idén Gaál Zsuzsanna a debreceni Gyermekgyógyászati Klinika csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosa, továbbá Vojcek Eszter, a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika klinikai szakorvosa kapta.