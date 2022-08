Kormányosné Makai Eszter, a kecskeméti nyugdíjas szövetség elnöke elmondta, hogy az Arany-bicentenárium alkalmából, még 2017-ben hirdetett egész éves, háromfordulós versenyt a nyugdíjas szövetség, és minden várost megszólítottak, ahol Arany János megfordult. Nagyszalontáról két csapat is nevezett, akkor kezdődött a barátságuk. A nagyszalontaiak annyira jól érezték magukat Kecskeméten, hogy visszahívták a rendező klubot, azóta tart a kölcsönös vendéglátás. A kecskeméti szövetség csapatépítő kirándulását is Nagyszalontára és Nagyváradra szervezték 2019-ben, ahol a vendéglátók konferencia keretében mutatták be az ottani idősügyi stratégiát.

Az együttműködési megállapodás keretében közös programokat szerveznek, támogatják a családi és személyes kapcsolatok kölcsönös építését.

A konferencia megnyitóján Kormányosné Makai Eszter köszöntötte a jelenlévőket, majd a Műkertvárosi Gyöngyvirág Együttes adta elő a magyar és a székely himnuszt, és Juhászné Balasi Franciska szavalatát követően Császár Cirill, a kecskeméti nyugdíjas szövetség elnökhelyettese üdvözölte a program vendégeit. Hangsúlyozta, hogy a konferencia témáját adó barátság olyan csodás fogalom, mely egész életünket végigkíséri, és ami nélkül tartalmas élet nem képzelhető el.

Olyan kapcsolat, ami kölcsönös, szabad választás alapján jön létre, majd visszatekintett a nagyszalontai nyugdíjas szövetséggel ápolt kapcsolatuk történetére.

A köszöntők után Kormányosné Makai Eszter, Engert Jakabné alpolgármester és Nagy Irma, a nagyszalontai szövetség elnöke aláírta az együttműködési megállapodást. Az aláírást követően Engert Jakabné az együttműködést méltatva elmondta, hogy a megállapodással a két szövetség építi a Kárpát-medencében az összefogást és erősítik az együvé tartozó magyarság közötti köteléket, majd az alpolgármester Kecskemét idősügyi stratégiáját mutatta be.

Zagyva-Óvári László, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának munkatársa az intézmény Idősgondozó Szolgálatának munkájáról beszélt. A CédrusNet Kecskemét Programot Molnár Szilárd szakmai vezető mutatta be. A kecskeméti szövetség munkájába Kormányosné Makai Eszter nyújtott betekintést. A vendégek ismertették Nagyszalonta idősügyi stratégiáját, a Nagyszalontai Idősek Napközi Otthonában folyó munkát és a nagyszalontai szövetség tevékenységét.