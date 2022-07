– A sportprogramok révén meg tudjuk mutatni, hogy ez a szakma valóban fontos fizikai állóképességet követel a kollégáinktól. Nagyon fontos továbbá az egészségmegőrzés és a folyamatos sportolás biztosítása a kollégák számára. Ennek megfelelően a világjátékok mellett országos fordulón is részt vesznek a tűzoltók, ami egy kilencállomásos kismotorfecskendő verseny. Több éve már, hogy Bács-Kiskun megyét a bajai csapat képviseli. Ezt a versenyt szeptemberben rendezik meg. Mivel a kalocsai tűzoltóság is 150 éves idén, a harmadik kezdeményezésünk az, hogy körbegyalogoljuk Bács-Kiskun megyét ennek tiszteletére. Kilenc nap alatt szeretnénk ezt az emléktúrát megvalósítani. A gyaloglás során több tűzoltóságot is érintenek a tűzoltók, ott lesznek a pihenőhelyek. Naponta 20-25 kilométert gyalogolunk, de olyan napot is tervezünk, amikor 50 kilométer lesz a napi penzum. Reméljük, hogy sikerül ezt a kezdeményezésünket is véghez vinni – tette hozzá Ossó János.

Az eseményen részt vett Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi, az Axiál Kft. egyik ügyvezető tulajdonosa, aki elmondta, hogy nagyon fontosnak tartják a tűzoltók munkáját, ugyanakkor úgy gondolja, hogy a sport mindennél fontosabb.

– Büszkék lehetünk a tűzoltóinkra, a munkájukra és a sportteljesítményükre – mondta Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi.

Az eseményen köszönetet mondtak minden támogatónak: a BM Heros, az ITK Holding Kft., az Axiál Kft. és a Jabba Kft. képviselőinek.

A Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság sárkányhajócsapata 2009-ben alakult.

A Bajai Vizisport Klub Sárkányhajó Fiestát rendezett Baja belvárosában, a Duna mellékágán néhány éve. E fiesztákon különböző kategóriákban hirdettek meg futamokat. A Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói ekkor ismerkedtek meg a sárkányhajózással. A bajai tűzoltókból, barátnőkből, feleségekből összeállt csapat belevágott a sportágba. Meglepetésükre megnyerték a cégek, vállalatok kategóriát, majd 2010-ben rendvédelmi versenykategóriát is kiírtak, bízva abban, hogy a katonaság, rendőrség és a tűzoltóság részéről is neveznek csapatok. A döntőben a Kiskunhalasi Különleges Mentőszervezetet és a kalocsai katonákat megelőzve, a rendvédelmi kategória győztese lett a csapat. 2011-ben már részt vettek a Magyar Sárkányhajó Szövetség által Baján szervezett évadnyitó maratonversenyen, ahol amatőr kategóriában harmadik helyezést értek el. A következő években rendre megnyerték a Rendvédelmi Sárkányhajó Magyar kupát, 2015-ben az ICF Sárkányhajó Európa-bajnokságra is kijutottak. A Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság sárkányhajócsapata, a Speed Dragons 28 fővel vett részt a sárkányhajó Eb-n. A csapat a normál méretű, 20 fős sárkányhajók és a 10 fős legénységgel rendelkező sárkányhajók mezőnyében, az amatőr felnőtt vegyes kategóriában indult. Három első és két második helyezettel zárták a versenyt.

A tűzoltó-parancsnokság csapata tavaly hatodik alkalommal nyerte meg az Országos Rendvédelmi Sárkányhajó Kupát, továbbá idén ismét első helyezést értek el.

A Speed Dragons folyamatosan edz és versenyez. A csapat felkészült a nemzetközi versenyekre és megméretteti magát a Rendőr és Tűzoltó Világjátékokon, amit július 31-én rendeznek meg Rotterdamban. A terveik szerint a csapat a 10 fős Open kategóriában szeretné megnyerni a világjátékokat. Illetve, ha addig sikerül valamelyik induló nemzettel közös hajóegységet alkotni, akkor a 20 fős hajóegységek versenyén is elindulnak.