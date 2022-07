A kisbuszt 8,2 millió forintért vásárolták a kadafalviak, ebből hétmillió forintot a Városi Civil Alap biztosított, a fennmaradó összeget önerőből fedezték. Ezzel immár négyre nőtt az egyesület járműveinek száma, eddig két személyautó és egy terepjáró segítette munkájukat.

A Citroën Jumpy típusú, két liter hengerűrtartalmú, 180 lóerős dízel kisbusz számos felhasználási lehetőségével sokoldalúan segíti majd a polgárőrök szolgálatellátását, amiről dr. Mák Kornél egyesületi elnök beszélt az átadáson. Elmondta, hogy

egyesületük különösen nagy területen lát el szolgálatot 45 polgárőrrel: Kadafalva mellett Ballószög külterületén, Felsőcsalánosban, Szarkásban, Úrihegyen és Miklóstelepen is folyamatosan jelen vannak. Mindezek mellett közös akciókat szerveznek, és a határvédelemből is kiveszik részüket, ezért mindenképpen egy multifunkcionális autó beszerzésében gondolkodtak, amivel egyszerre több polgárőr is eljuthat a déli határhoz annak védelmére, emellett alkalmas a karitatív feladatok ellátására is, legyen az idősek orvoshoz való eljuttatása vagy az ételek kiszállítása a rászorulók részére.

Dr. Fekecs Dénes, a BKMPSZ elnöke és az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) stratégiai és általános elnökhelyettese üdvözölte a fejlesztést, egyben köszönetet mondott Kecskemét városvezetésének a város polgárőr-egyesületeinek nyújtott támogatásáért. Mák Kornélhoz hasonlóan kiemelte az autó szerepét a határvédelemben.

A Citroën hétfőn szolgálatba állt, és a napokban a polgárőrség arculati szabályainak megfelelő matricázást is megkapja.