A Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy Strandfejlesztési Programja keretében tavaly és idén jelentős fejlesztéseket végeztek a tiszakécskei szabadstrandon, amely a városnak régóta kiemelkedő idegenforgalmi vonzereje. Az elvégzett munka részleteiről pénteken sajtótájékoztató keretében számolt be Tóth János polgármester. Elmondta, gyakorlatilag az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi ingatlant felújították, ugyanakkor a strand – a többi Tiszaparti szabadstranddal együtt – új, azonos arculatot is kapott. A fejlesztés már tavaly elkezdődött a mosdók külső-belső felújításával. Baba-mama szobát is kialakítottak a kisgyermekes családok részére. Itt megfelelő körülmények között tudják ellátni gyermekeiket a szülők. A mozgáskorlátozottaknak is külön mosdót létesítettek, az öltözők és a tusolók is teljesen megújultak – sorolta a polgármester.

Kiemelte, hogy a strandolók kényelmét negyven napágy és hozzá gyékénnyel borított napernyő, illetve napvitorlák biztosítják. A Miskó István sétányon új padokat helyeztek ki, a kisgyermekes családokat pedig két új játszótér is várja.

Ezen felül a teljes strand területén ingyenes internetelérhetőség is van. A strandolók biztonságát térfigyelő kamerák és új, napelemes köztéri lámpák biztosítják. A strand fejlesztése során a környezetvédelemre is figyeltek, ezért szelektív hulladékgyűjtőket helyeztek ki több ponton is. A helyszínre autóval, vagy motorral érkezőket tágas, ingyenes parkoló várja. Csatlakozva a Bejárható Magyarország programhoz kerékpárúton és vízen is megközelíthető a tiszakécskei szabadstrand, ezért több helyen is telepítettek kerékpártárolókat, a parkolónál pedig egy kerékpár szervízpontot is elhelyeztek.

A városvezetőtől azt is megtudtuk, hogy a vakok és gyengén látók részére tapintható bronz domborművet is készítettek, amely a szabadstrand területéről ad információt alakzatokkal és Braille-feliratokkal.

A mozgáskorlátozottak részére a vízbe jutást segítő strandösvényt alakítottak ki, és egy strand-kerekesszék is segíti mozgásukban akadályozott fürdőzők közlekedését.