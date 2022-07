– A gyerekek számos képzést kapnak foglalkozás, tanulás formájában, a sport, a fagyizás és az úszás mellett. Megismerkednek a héber betűkkel, a zsidó szimbólumokkal, szentírási történetekkel – sorolta a Róna Tamás. Hozzátette: a gyerekek három korcsoportban vesznek részt a táborban, a kicsik hat és kilenc év közöttiek, akiket a szülők is elkísérhettek, így egyben családias jellege is van a tábornak, a középső csoport kilenctől tizenhárom éves korig, és vannak a nagyok tizenhárom éves kortól felfelé. Az ország minden részéből jöttek a gyerekek, vannak, akik bentalvósak, és vannak, jellemzően a halasiak, akik minden nap bejárnak a telt házzal működő táborba, ahol összesen 56 gyerek táborozik.

Kedden meglátogatta a tábort Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője is, akik vendéglátóik társaságában nézték meg a zsinagóga épületét. Soltész Miklós államtitkár a látogatás során újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a magyar kormány kiemelten támogatja a különböző felekezetek, hitéleti közösségi rendezvényeit, a hitoktatást azért, a templomok, zsinagógák felújítását, hogy ne csak éppen megtudjanak élni, hanem fejlődni is tudjanak, amely a hit megőrzése mellett segíti az is, hogy ezeknek a felekezeteknek a tagjai a nemzetnek és a családjaiknak is erős tagjai legyenek.