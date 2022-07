Dakó Ádám Ferenc most fejezte be a 11. osztályt. Egy évvel ezelőtt már írtunk róla, amikor csapattársával – a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar és a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye közös szervezésű – Hyperión versenyének döntőjében a HyperQuest kategóriát megnyerték. Bizonyították mennyire otthonosan mozognak a görög-római kultúrában. Ádám ebben a tanévben több versenyen is megmérette kimagasló tudását. Művészettörténetből az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) döntőjében a 3. helyen végzett, egyetlen képfelismerésen múlott, hogy nem győztesként jöhetett haza a rangos tanulmányi megmérettetésről.

Ádámot tanára, Hürkecz Gyöngyi tanárnő készítette fel a versenyre, aki a 9. évfolyam óta tanítja.

– Ádám OKTV-s eredménye azért is kimagasló, mivel iskolánkban nincs művészettörténet tantárgy, vizuális kultúrát tanulnak, melyben kevésbé nyílik lehetőség mélyreható tudás felépítésére művészettörténetből. Így a többiekkel szemben neki elég nagy hátrányt kellett ledolgoznia a felkészülés során. Bár Ádámnak ez nem jelentett akkora akadályt, hiszen hihetetlen nagy meglévő tudással rendelkezik, és szereti a kihívásokat, a kutatómunkát. Mindent gyorsan átlát és megért – hangsúlyozta Hürkecz Gyöngyi tanárnő.

– Ádámra már 9. évfolyamon felfigyeltem a tanév elején. Óriási tudása van, az órákon már régóta differenciált feladatokat kap, hiszen lényegesen előrébb jár, mint osztálytársai. Gyakran tart előadásokat is egy-egy témakörben, melyet örömmel fogadnak a diákok. A közös munkánk akkor kezdődött el, amikor egy-egy óra után ott maradt, kérdezgetett, komolyan beszélgetni kezdtünk a tananyagról.

Mivel láttam rajta az elkötelezettséget, az érdeklődést, és a jó értelemben vett tudásszomjat, először könyveket olvasásra, majd egy éve a figyelmébe ajánlottam az OKTV-t művészettörténetből.

Bár sem történelemből, sem irodalomból még nem tanulták a 20-21. századot, de abszolút képesnek láttam Ádámot arra, hogy ezen századokból is felkészüljön művészettörténetből. Sikerült neki – tette hozzá a tanárnő.

A komoly munkát már tavaly nyáron megkezdte a fiatal tehetség. A tanév során pedig a tanóra mellett péntekenként külön órán készítette fel Hürkecz Gyöngyi tanárnő. Az OKTV három fordulóból állt. Témaként Csontváry-Kosztka Tivadart választotta. Az első forduló írásbeli volt, mely minden korszakra kiterjedt. Mivel ezen a megmérettetésen továbbjutott, így a másodikon beadhatta a választott témaköréből készült anyagát. A döntőben, a tanév vége előtt szóbelin kellett bizonyítania a Historizmus témakörében.

A versenyzőknek teljesen körbe kellett járniuk a történelmi kort, beleértve a festészetet, építészetet, más művészeti ágakat. Előadásában Ybl Miklós által tervezett Operaházat mutatta be.

A tételként a 19. századi Millenniumi emlékművet húzta, melynek kiváló ismerőjeként maximális bemutatást prezentált. A képfelismerések is jól mentek számára.

Ádám maga is mesélt a mélyreható felkészüléséről.

– Már gyermekkorom óta rendkívül érdekel a történelem, az irodalom és a komolyzene, melyeket egyben élhetek meg a művészettörténetben. Mindig komplexen gondolkodom, így látom át a dolgokat, s ez nagyban megkönnyíti a tanulmányaimat. Rengeteget olvasok, főként szakirodalmat. A versenyhez is leginkább a könyvekből szerzett tudásanyagom járult hozzá, internetről kevés anyag volt a segítségemre. Sokat jelentettek számomra a tanárnővel való közös konzultációk, melyek által még mélyebben tudtam beleásni magam a témakörökbe – részletezte a tehetség, aki egyébként a művészettörténet OKTV mellett történelemből és irodalomból is indult, mindkettőnél a második fordulóig jutott.