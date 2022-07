Bár több mint harminc éve nem gyártják már a Wartburgot, számtalan rajongója van az egykori Kelet-Németországból származó háromhengeres, kétütemű járgánynak, amely a gyárnak otthont adó Eisenach városban található, az UNESCO világörökség részét képező várról kapta a nevét.

Az esemény főszervezője, Márta Károly érdeklődésünkre elmondta, korábban több autóstalálkozón is járt már, de azokon csak elvétve voltak Wartburgok, ezért barátaival összefogva elhatározták, hogy szerveznek egy olyan találkozót, ahol csak Wartburgok és rajongóik jönnek össze. A fővárosban élő Márta Károly a lakiteleki Tőserdőben találta meg a találkozó ideális helyszínét, az autóskempingben ugyanis a szállás és a megfelelő nagyságú terület is adott volt.

– Elsősorban a Wartburg szeretete fogja össze a csapatot, de az elmúlt évek alatt megtapasztaltuk, hogy ezek a találkozók már sokkal többről szólnak.

Szólnak az emberekről, a találkozón kötött barátságokról, az összetartásról. Olyanok vagyunk már, mint egy nagy család.

Ezek a találkozók nagyon jó hangulatban telnek, a retró majálisokhoz lehetne hasonlítani. Napközben játékos versenyeket szervezünk minden korosztály számára, a vacsora után pedig a Bitang Rock Band koncertjén kapcsolódhatnak ki az autóstalálkozó résztvevői – sorolta Károly.

– Azért csinálom ezt az egészet, mert nagyon jó látni az újraszülető emberi kapcsolatokat. Jó látni, hogy egyre több fiatal bekapcsolódik a programjainkba. Jó látni, hogy ezeket a fiatalokat nem a csillogó, méregdrága, márkás autók érdeklik, hanem veszik a Wartburgokat, javítják, építik az autókat. Érzik és tudják, hogy egyfajta értékmentést végeznek – fogalmazott a főszervező, akitől azt is megtudtuk, hogy a találkozó legfiatalabb Wartburg-rajongója kilencéves. A fiatalember a találkozón édesapja megmaradt autóalkatrészeit árulta, hogy a bevételből később megvásárolhassa saját Wartburgját.

Balról jobbra: Madari Róbert, Márta Károly és Sebestyén István

Forrás: Madari Róbert/Facebook

A főszervező már kisgyermekként megszerette a Wartburgot, hiszen édesapjának is az volt. Így Márta Károlynak is természetes volt, hogy Wartburgja lesz. Jelenleg két Wartburgja is van, de azokat nagy becsben tartja, főként hétvégén, kirándulások alkalmával használja, munkára nem. Mint fogalmazott, a Wartburg alacsony szintű technológiai megoldásai ellenére a technika tökéletességét ötvözi, ami mindig is lenyűgözte.

A találkozó főszervezője örömmel számolt be arról, hogy sikerült az eltervezett Guinness-rekordot megvalósítani, hiszen Magyarországon még soha nem volt olyan autóstalálkozó és felvonulás, ahol száz muzeális jellegű, már nem gyártott Wartburg összejöjjön. Négy év munkája van ebben – tette hozzá Márta Károly. Arról is beszámolt, hogy augusztusban a Wartburg szülővárosába, a németországi Eisenach városába mennek hasonló találkozóra, ahol természetesen a Wartburg-múzeumot is megnézik. Jövő nyáron pedig a jubileumi ötödik találkozón ismét várják a Tőserődbe a Wartburgok szerelmeseit.