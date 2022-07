Az eseményen a testvértelepülések képviselői bemutatták a településük turistalátványosságait, a házigazdák a vendégekkel a négy nap során kirándultak, megmutatták a környék nevezetességeit. A Hajósi Pincefaluban szállásolták el a vendégeket, és többek között ellátogattak Bakodpusztára is.

– Több előadás során elmondták a vendégek, hogy milyen látványosságokat, turistákat vonzó attrakciókat tartogatnak a turistáknak. A rendezvény lényege a lakosságmegtartó program bemutatása. A palicsi közösség már három éve tartott hasonló rendezvényt. Minden évben más témával írnak ki pályázatot. Ebben a pályázatban Magyarországon eddig 1700 pályázó adott be sikeres projektet. Ezt a pályázatot angol nyelven kellett beadnunk Brüsszel felé és nekik számolunk be a pályázatról – mondta lapunknak Beke Csaba polgármester.

Az összesen 24 ezer euró pályázati támogatást, amit az érsekhalmi önkormányzat sikeresen lehívott, utaztatásra, vendéglátásra, a fellépők tiszteletdíjára költhették.

Mint azt Beke Csaba polgármester elmondta, a pályázat hasznosságát abban látja, hogy egy ilyen kis falu, mint Érsekhalma, saját forrásból egy ekkora volumenű attrakciót nem tudott volna megrendezni.

– Azt gondolom, hogy a vendégek is örömmel jöttek, jó szállást tudtunk nekik biztosítani és teljes ellátást kaptak a négy nap során. Jó hírét viszik majd a településünknek, és egyre szorosabbra tudjuk fűzni a testvértelepülési kapcsolatokat. Azok a lehetőségek, amelyek számunkra mindennaposak, másnak különlegesnek számítanak, mi is rádöbbenünk ilyenkor, hogy milyen értékek között élünk. Kulturális bemutatót is tartottunk, ahol fellépett a császártöltési és a györgyfalvi táncegyesület, továbbá az Érsekhalmi Népdalkör – sorolta az elöljáró. A jurta sátrakban turisztikai kiállítást mutattak be a szervezők a környék nevezetességeiről.