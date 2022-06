Ha önnek is van olyan képe, amely valamiért emlékezetes és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, amely 2000 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7. vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Első tanítványok

Kecskemétről Fazekas Ferencné Füvessy Erika 84 éves nyugdíjas pedagógus első tanítványaira emlékezne ezzel az 1957-es felvétellel, mely a lajosmizsei Központi Iskola negyedik osztályáról készült. Ma is nagy szeretettel gondol rájuk. Olvasónk a napokban vehette át Kecskeméten a vas díszdiplomáját a pedagóguspályán eltöltött évtizedek elismeréseként, mely egykoron ezen osztállyal vette kezdetét. Bízik abban, hogy talán lesznek még, akik magukra ismernek a régi fényképen.

Irodalmi találkozó

Kecskemétről Kovács István József (balról a második) költő ezzel a régi fotójával egy irodalmi eseményt idézne meg. 1994-ben Pápán jártak, az Amatőr Költők és Írók Szövetségének találkozóján. A felvételen a kecskeméti delegáció tagjai láthatók.

Katonaélet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes újabb katonai fotóval idézné meg a régi időket. A Magyar Királyi 29. Honvéd Népfelkelő Gyalogezred az I. világháború idején a hadkiegészítését Kecskemétről és a környező településekről hajtotta végre. A fotó 1914 őszén készült a budapesti Soroksári úti laktanyában, a kiképzés egyik szünetében.

Régmúlt idők emléke

Jakabszállásról, Szabóné Harkai Erika jóvoltából mutatjuk be László Józsefné Bozó Margit újabb régi fotóját, melyet az Élet a régi Jakabszálláson elnevezésű közösségi oldalon is megosztott. Margitka sok családi képet őriz, melyek között ez a nagyon régi, nem mindennapi felvétel is megtalálható.

Megy a juhász szamáron

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár a múlt század közepére kalauzolja el a nosztalgiázókat. A kép az 1950-es években készült Ágasegyházán, a Pór-majorban Kasztl Jánosról, aki élete nagy részét juhászkodással töltötte. Hirtelen halál vetett véget életének 48 éves korában. A fotóval szeretne olvasónk tisztelegni a család előtt, és örömet okozni a látvánnyal a településen élőknek.

Születésnap

Kecskemétről Glummercz Attila édesanyját, Sebestyén Tündét köszöntené születésnapja alkalmából. A régi gyermekkori albumából két képet választott ki, melyek a hetvenes évek első felében készültek. Az elsőn dusnoki papájával, vitéz András Pállal, míg a másodikon keceli mamájával, özv. Sebestyén Mártonnéval látható.