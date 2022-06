– Egy fülöpszállási ifjú hölgy szinte vadonatúj traktorjának kerekét szúrták ki elsők között, de a mi Steyr traktorunk kerekét is megrongálták egy éles tárggyal. Az esti koncertre érkező testvérem Mercedes gépkocsiját sem kímélték – mesélte Halasi Ferenc, aki számára nagyon sikeres volt ez a fesztivál, hiszen a „KisHalasi”, azaz a jánoshalmi mezőgazdasági szakiskolában tanuló Ferenc fia megnyerte az erőhúzó óriások versenyét.

Fölföldi Tibor majsai szervizébe is sorra vitték a megrongált gumikat. – A héten egy tucatnyi gumit hoztak hozzánk a károsultak – mondta a szakember, aki megerősítette, hogy egy-egy nagyobb traktorgumi ára megközelítheti a másfél millió forintot is.