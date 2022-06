Tüzelő kutya előtt nincs kerítés – vallja Szabó Attila, az Argos Állatvédelmi Egyesület vezetője. Sokan mondják azt, hogy ugyan tüzel a kutyájuk, de kerítésen belül van. Azonban előfordulhat, hogy ez nem sokáig lesz így, mert a tüzelés idején megnő a szökés esélye. Akár úgy, hogy a kerítés alá ás, vagy átmássza akár a kétméteres kerítést is. A tüzelés alatt még azok a kutyák is elszökhetnek, melyek addig nem voltak hajlamosak rá, és azután jó eséllyel megesett állapotban térnek vissza a házhoz, ha egyáltalán visszajönnek. És ekkor már kész a baj, négy-hat kölyköt is jelenthet egy nem kívánt vemhesség, és mivel egy szuka évente kétszer tüzel, gyorsan megszaporodik a nem vágyott alom.

A szakember szerint nagyon sok kiskutyát gyűjtenek be közterületről a menhelyek, ami csak súlyosbítja az egyébként is meglévő helyhiányt a telepeken, hiszen sokkal gyorsabb ütemben szaporodnak a gazdátlan állatok, mint amennyi potenciális kutyatartó van az országban.

– A nem kívánt kiskutyák emellett jelentős anyagi és adminisztrációs jellegű terhet rónak a gazdákra, akiket a törvény kötelez a megfelelő bánásmódra. A kutyatulajdonosoknak a számos egyéb kötelezettség mellett gondoskodniuk kell a kiskutyák oltásáról, és el kell látni őket az azonosításra szolgáló csippel. Ez utóbbiról négy hónapos korig kell intézkedni, különben a jegyző bírságot szabhat ki. Ezek önmagukban tízezres tételt jelentenek kutyánként – világított rá Szabó Attila, hozzátéve, hogy a szaporulat ellátása is igen komoly tétel lehet, és egyáltalán nem biztos, hogy el tudja ajándékozni a gazda a kiskutyákat.