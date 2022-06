Kovács Antal polgármester ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy Csátalján először 2005-ben volt megemlékezés erről a szégyenteljes békeszerződésről, amely a magyarok hazáját egyharmadára csökkentette. A csátaljai emlékművet 15 évvel ezelőtt 2007-ben avatták fel, abban az időben úttörőnek számítottunk ezen a téren. A második világháború után ez volt a legnagyobb trianoni emlékmű Magyarországon.

A polgármester köszöntötte a vendégeket, az orosz föderáció képviseletében jelen lévő urakat, Valerij Jaho-t a nagykövetség főtanácsosát is.

Vedelek Norbert a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke Wass Albert gondolataival köszöntötte az egybegyűlteket a nemzeti összetartozás napja alkalmából.

– „Nézd ezt a fát. Látod a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is van mélyen lent a földben egy kis hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, igaz. Minden ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, s idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökereket. S akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így, nagyon sok. Gondolj a gyökérre.” – mondta. Hozzátette: Trianon fájó sebe benne él a nemzeti tudatunkba, a magyar embernek személyes, családi tragédiáiban is. Újabb háborúkat generált, családokat szakított szét, személyes és közös tudatot törölt el az önkény. A mai napig kihat a trianoni döntés a magyarságra.

– Az Európai Unió üstjei forrnak, keverik a matériát amiben összeolvasztanák a nemzeteket, az öntudatot. Magyarországon is jelen vannak ezeknek az eszmeáramlatoknak a képviselői, szervezetei, pártjai. Nyugati módra minket is megpróbálnak elszakítani Istentől, megfosztani a hazánktól, megfertőzni gyermekeinket a gender gondolkodással. A magyaroknak észnél kell lenniük, hiszen örvényként ránthatnak minket ezek a folyamatok. Együtt erő vagyunk, de szerte szét csak marxista farkasok vacsorái leszünk – mondta találóan az elmúlt napokban Szántó Miklós az Alapjogokért központ elnöke.