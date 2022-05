Szentmise, egyházi, gyermek- és családi programok, koncertek, táncház, gyalogos és kerékpáros zarándoklat várta az érdeklődőket a mélykúti Júdásfa-fesztiválon, a Szent Joachim-templom és környékén.

A fesztivál névadója a mélykúti templomdombon álló kétszázötven éves júdásfa, amely két évvel ezelőtt nyerte meg a magyarországi Év Fája versenyt. A júdásfa mostanra teljesen virágba borult, így a résztvevők gyönyörködhettek is a több tőből fakadó terebélyes facsodában. Az egyházi és zenés programok mellett az Egészséges Bács-Kiskunért programsorozat következő állomása is volt egyben a fesztivál, ahol a hagyományteremtő céllal elindított Júdásfa-zarándoklat két szentegyházat, a Szent Joachim- és a Szent Erzsébet-templomot köti össze. A gyalogos zarándoklat teljes távja négy kilométer volt, melyre nemcsak mélykútiak, hanem a távolabbi településekről nordic walkinggal és kerékpárral is érkeztek.

Utóbbiak egy harminc kilométeres kör megtételével meglátogatták a nemrég felújított felsőszentiváni szélmalmot. A résztvevők egy idegenvezetésen vehettek részt a Szent Erzsébet-templomnál, míg a Júdásfa-fesztivál keretein belül, visszatérve a Szent Joachim-­templomhoz, egy közös ebéddel, az Egészséges Bács-Kiskunért csapata pedig több frissítővel és ajándékkal is várta a zarándoklat résztvevőit, illetve egy egészségügyi mérésen is részt lehetett venni a rajtnál, majd a célba éréskor is. Az Egészséges Bács-Kiskunért sorozat egészen októberig zajlik, a következő állomása május 14-én a ballószögi Nyakvágó teljesítménytúra, majd a június 5-i kiskunmajsai pünkösdi lovasnap lesz.