A Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. az elmúlt két év alatt több kampányrendezvényen is igyekezett felhívni az egészséges ivóvízfogyasztásra a figyelmet egy pályázati forrásnak köszönhetően. A szolgáltatási területén olyan akciókat és rendezvényeket szervezett, amelyek csapvíz fontosságára, a környezetvédelemre, a környezettudatosságra, a mélységi és felszíni vizek védelmére, valamint a csapadék- és szennyvízcsatornák használatának illemtanára figyelmeztettek.

Az ivókút ajándékozása is a kampány része, amelyet a szolgáltató helyezett el és adott át a városnak a Hősök ligetében. Mátyus Zoltán, a Kiskunvíz Kft. ügyvezetője és Fülöp Róbert polgármester ünnepélyes keretek között avatta fel közösen az új ivókutat, amit bárki használhat majd. Az avató ünnepségen a felnőttek vízfogyasztással kapcsolatos tesztlapot is kitölthettek, a gyerekek az ivókútból töltött vizet málnaszörppel ízesíthették, kifestőket színezhettek és rajzolhattak is.

– Kiskunhalason mélységi rétegekből termelik ki azt a közel kétmillió köbméter vizet, amire évente szüksége van a városnak.

Ezt nyolc darab, két-háromszáz méter mély, fúrt kutakból hozza a felszínre a szolgáltató, és két központi víztisztítót látnak el. A víztisztítókban a vasat, mangánt, arzént és ammóniát távolítják el, ezt követően pedig a víz a víztoronyba kerül – mondta el Mátyus Zoltán, a Kiskunvíz Kft. ügyvezetője, akitől a jelenlévők megtudhatták azt is, hogy a Kiskunhalason két víztorony van. Az egyik éppen a Hősök ligete közelében az 53-as főút mellett, de nincsen felöltve. Hat évvel ezelőtt a Kertvárosban épített új víztorony üzemel, amely elegendő a város vízellátáshoz. Kiderült az is, hogy Kiskunhalason közel 153 kilométernyi vízhálózatot üzemeltet a társaság és 12 300 darab vízbekötéssel rendelkezik.