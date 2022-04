A programok, melyek között szerepelt lovagoltatás, íjászkodás, kézműves-foglalkozások, nyuszisimogató, elsősorban a gyermekeket vonzották, de a felnőttek is bekapcsolódhattak a népi játékokba és táncházban is rophatták. A szeles időjárás ugyan kellemetlen volt, de így is sokan látogattak el a piknikre, melynek legnépszerűbb jószága Vezér, a 12 éves tinó volt. A jámbor szürkemarha és gazdája, Hunyadi József órákon át, komótosan rótták a köröket a szekérre ülők örömére.

Fotó: Tapodi Kálmán