Az ismert televíziós személyiség, meteorológus otthon érzi magát Kiskunhalason, hiszen valamikor ide járt középiskolába, a Bibó István Gimnázium tanulója volt, itt is érettségizett. A víz világnapja (március 22.) és a meteoro­lógia világnapja (március 23.) szinte összeolvad szervesen, mindkettő aktuális téma, különösen most, amikor hónapok óta ismét komoly szárazság sújtja a Kárpát-medencét. – A vízgazdálkodás központi kérdés az egész világon, oda kell figyelnünk Magyarországon is az észszerű vízgazdálkodásra, annak ellenére, hogy a Kárpát-medence bővelkedik édesvízben, merthogy a különböző folyókon ide jut hozzánk. Ettől függetlenül nekünk is és a jövő generációjának is fontos, hogy megóvjuk ezeket a vízkészleteket és észszerűen használjuk – hangoztatta Tóth Tamás.

A szakember szerint az egyének elsősorban a takarékosság elvét követve tehetnek a megfelelő vízgazdálkodás érdekében.

– Azt gondolom, hogy a saját komfortzónánkból kevésbé kimozdulva is tudunk tenni azért, hogy kevesebb vizet használjunk. Ilyen például, ha fogat mosunk, vagy éppen borotválkozunk – férfiak számára ez különösen evidens lehet –, hogy menet közben például nem folyatjuk a vizet. Hiszen ebben az esetben akár több tíz liter víz is elfolyik. Már azzal is rengeteg vizet lehet megtakarítani, ha fürdéskor nem engedjük tele a kádat vízzel, hanem inkább zuhanyozunk – fűzte hozzá a meteorológus, aki beszélt az aszály mező­gazdaságot érintő vonatkozásairól is.