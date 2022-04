Végül Alsószéktón egy nyugdíjas asszonyt látogatunk meg, aki bizonytalan körülmények között és állandó félelemben él.

A környékén gyakran járnak tolvajok, az asszony gyanakszik is egy-két közelben lakó családra, de nem mer beszélni, mert mint elmesélte, múltkor szólt egy rendőrjárőrnek, utána pedig „nekik állt fentebb, hogy spicli vagyok”.



– Azt a kamrát feltörték ötször. Valamelyik nap pedig éjszaka bejöttek, épp láttam, ahogy elmentek az ablak alatt. Mondom magamban, ha berúgják az ajtót, még csak rendőrt sem tudok hívni hirtelen. Nyolc tyúkomat is elvitték, ez nagyon megviselt lelkileg – idézi fel a hölgy. A szívével bajok vannak, és fulladni is szokott, ezért sokat nem tud dolgozni. Családjára pedig sajnos nem számíthat, úgyhogy neki is támaszt jelentenek a városrendészek, akik bevásárlásban segítenek, és tűzifát is intéztek számára. A városrendészet abban is aktívan közreműködött, hogy a közelből elszállítsanak egy közel ötszáz köbméteres óriási illegálishulladék-lerakatot, és szerencsére a szeméttel együtt eltűnt a környéken szaladgáló sok patkány is.