Szemereyné Pataki Klaudia jó ügynek és hiánypótló projektnek nevezte a tudásközpont megvalósítását. A polgármester arról is beszélt, hogy a digitalizáció rengeteg új kihívás elé állítja az idősebb generációkat, de szükség van arra, hogy bátran szembenézzenek ezekkel. A polgármester kijelentette: később akár arra is lehetőség lesz, hogy a központ nagyobb helyszínre költözzön, de előbb meg kell nézni, beváltja-e a hozzá fűzött reményeket. Szemereyné Pataki Klaudia kérte, hogy olyan programokat szervezzenek, amelyek minél több ember érdeklődését felkeltik és minél többeket megmozgatnak.



A központ 3D nyomtatóval készített kulcsát dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester vette át Jobbágy Lászlótól.



Az átadón azt többször is kiemelték, hogy nem egy szimpla kiállítótérről lesz szó, hanem a gyerekek meg fogják tanulni az eszközök használatát, és az algoritmikus gondolkodás alapjaitól a komolyabb programozásig is eljuthatnak. Később egy ilyen tudással nyilván nagyobb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon még azok is, akik a család anyagi helyzete miatt egyébként nem tudtak volna megismerkedni a legkorszerűbb digitális eszközökkel. Minden korú diáknak ígérnek nekik megfelelő bonyolultságú eszközöket. A központban van több olyan munkaállomás is, ahol a klaviatúra speciális kompetenciák – például monotónia-tűrés, reflex – felmérésére alkalmas, így segíthet abban a kérdésben, hogy egy fiatalnak milyen szakmát érdemes választania. A VR virtuális és kiegészített valóság technológiai eszközei a tanulásban és a szemléltetésben egyaránt fontos szerepet kaphatnak.