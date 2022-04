A kiállítást és a kötetet Dóczy Péter színművész és Verebes György Munkácsy-díjas festőművész hívta életre. A tárlat első helyszíne tavaly Budapest volt, Pilinszky születésnapján, november 27-én.



Verebes György elmondta, hogy mivel Pilinszky az irodalom mellett rendkívül erősen vonzódott a képzőművészethez és a zenéhez, céljuk egy összművészeti projekt volt, mely láttatja azt, miként tükröződik ma Pilinszky a kortárs alkotók munkáiban.

Ezért a kiállításra olyan művészeket hívtak meg, akiket megérintett Pilinszky életműve. A művészek egy idézetet választottak, amire művükkel reflektáltak. A tárlat szövetében vannak korábbi munkák, és olyanok is, melyek a kiállításra készültek. Kurátorai Verebes György és Lévay Jenő grafikusművész voltak. A tárlatot Budapest mellett Szolnokon is bemutatták és Kecskemét után további településekre is elviszik a szervezők.