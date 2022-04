Fajmentő programokban is részt vesznek, valamint fontos feladatuknak tartják az utánunk következő nemzedék oktatását, szemléletformálását zoopedagógiai programokkal, rendhagyó biológia és természetvédelmi órák megtartásával. Az iskolák mellett a kulturális intézményekkel, a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel is partnerségre léptek..



Tokovics Tamás rámutatott, hogy az 50 év alatt az állatok életkörülményei is összehasonlíthatatlanul jobbá váltak. Sokat tesznek azért, hogy komfortosan érezzék magukat a Vadaskert lakói, igyekeznek a fajok természetes közegéhez hasonló körülményeket teremteni a kifutókon, emellett kiemelten fontos a megfelelő orvosi ellátásuk, jó táplálásuk.

Az igazgató kihangsúlyozta, hogy ez a fejlődés nem lenne lehetséges a szinte családként működő munkatársi kollektíva nélkül, hiszen mindenki szenvedélyes elhivatottsággal működik közre az állatkert midennapjaiban.

Ezt nem csak az állatok állapota bizonyítja, hanem az is, hogy 2019-ben és 2021-ben is megkapták a minisztériumtól a Családbarát Munkahely díjat, az állatkertek közül először és egyedüliként.

Az igazgató szerint a következő 50 év is eredményeik megtartásáról és a további fejlődéséről szól majd. Elkészültek egy 21. századi színvonalú oktató- és konferenciaterem terveik, melynek az idén szeretnék lerakni az alapkövét. Ebben a fejlődésben partner a városvezetés is, amit mutat az is hogy az évi több mint 100 ezer látogatóval felkerültek a város turisztikai térképére. Tokovics Tamás elmondta, hogy számukra nem a díjak jelentik a legnagyobb elismerést, hanem az állatokra rácsodálkozó gyerekek csillogó szeme.

Az igazgató kiemelte, hogy a jubileumi év a tavasznyitó családi nappal indult és télen az Állatok Karácsonyával zárul.

Az ünnepségen színes programok vártak minden korosztályt. Többek között a Kecskemét Táncegyüttes műsorát, a Lóca Együttes, Dolly és Palcsó Tamás, valamint az Irigy Hónaljmirigy koncertjét élvezhették a kilátogatók és látványetetéseken is részt vehettek az ünneplők.