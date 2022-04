Juhász Nándor elmondta, hogy a csaknem 40 népi fajátékból álló játszótér ötlete a járvány alatti lezárások idején született meg annak érdekében, hogy hasznosítsák a múzeum udvarát és biztonságos teret nyújtsanak a családoknak a minőségi időtöltéshez. A játékok nagy részét a múzeum munkatársai készítették és folyamatosan fejlesztették őket. Az igazgató kiemelte: a népi játékelemek nem csak ahhoz járulnak hozzá, hogy a hagyományokat ápolják, de a gyerekek képzeletét és ügyességét is fejlesztik, sokkal inkább, mint egy modern elektronikus eszköz. Az intézményvezető hozzátette, hogy a mozgáskorlátozottaknak is könnyen megközelíthető játékbirodalom más települések számára is adaptálható.



Juhász Nándor kijelentette: valódi sikertörténet az országban is egyedülálló játszótér, ami nagy szerepet játszott abban, hogy az intézmény tavaly családbarát címet és Látópont díjat is nyert. Fontos pozitív visszajelzés, hogy három egymástól független külsős szervezet ismerte el munkájukat. Mint fogalmazott, ez is rámutat arra, hogy a nehézségek közepette is a lehetőséget érdemes keresni.