Bujdosóné dr. Dani Erzsébet, a megyei könyvtár igazgatója beszédében kiemelte: azt a fajta következetességet, amit a majsai könyvtárnál is megtapasztalt, tovább kell vinni, „mert amilyen a jelen könyvtára, olyan lesz majd a jövőben a könyvtári ügy is.”

– Kollégáimmal együtt úgy gondoljuk, kötelességünk a jövő nemzedékének utat mutatni a múlt tiszteletéről, a magyar kultúra iránti szeretetről, a művelődés fontosságáról. A mai napon olyan majsai tehetségeket kértünk fel közreműködőnek, akik aktív tagjai a könyvtárunk életének – mondta el Vadkerti Rita, a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár vezetője.

Az átadóünnepséget a járási prózamondó verseny győztese, Borcsa-Bodolay Anna, Sáfrán Ferenc mesemondó és Szekeres Kamilla Apollónia népdalénekes előadása színesítette. Az átadót követően Juhász Anna irodalmár és Nyáry Krisztián író voltak a megújult majsai könyvtár első beszélgetésének vendégei.





Irodalmi sétateret is avattak

Majsán a népkönyvtár 1950-ben kezdte a működését, a jelenlegi épületébe 1964-ben költözött. Az eredetileg magánháznak épült Fő utcai épület tragikus sorsú tulajdonosai dr. Molnár Lajos orvos és neje, Seiler Róza voltak, akinek emléket állítottak a könyvtárban. Az államosított ház később helyőrségi tiszti klubként is szolgált, és különböző szervezeteknek is otthona volt. A könyvtáravatóval párhuzamosan megnyílt az udvaron az a helyi érték és irodalmi sétatér, ahol majsai irodalmárok – Fülöp Benjáminné, Nagy Ibolya, Vedres Ferenc, Paál Zsolt – tablói is helyet kaptak. A látogatók az intézmény névadójáról, Konecsni György kétszeres Kossuth-díjas, majsai származású grafikusművészről és a legendássá vált sün történetéről is olvashatnak, aki miatt egykoron még a harangot is megkongatták Kiskunmajsán.