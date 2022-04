Tokovics Tamás, a Vadaskert igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, aki emlékeztetett, hogy eddig is együttműködtek a rendőrséggel és az Argos Egyesülettel: a rendőrség évek óta az állatkertben rendezi meg a KRESZ Szafari elnevezésű, gyermekeknek szóló közlekedésbiztonsági rendezvényét, valamint a nyári táborokban is interaktív előadást tartanak a balesetmegelőzési szakemberek. Az Argos nyári állatvédelmi táborának lakóit fogadja az állatkert és kutyás bemutatót is tartanak. Az igazgató reményét fejezte ki, hogy más szervezetek számára is jó példa lehet az együttműködés, ami akár további partnereket is bevonhat a megállapodás körébe.

Jászai Zoltán, a BKMRFK hivatalvezetője méltatta az együttműködést és hangsúlyozta, hogy a rendőrség számos civil szervezettel működik együtt a társadalom közös céljainak elérése érdekében.

Bóbis Attila alezredes, Balesetmegelőzési osztályvezető elmondta, hogy többrétű lesz a felek együttműködése, ami kiterjed az állatvédelem, a balesetmegelőzési és információcsere területére is. A három szervezet egymás munkáját segíti, rendezvényeikre kölcsönösen meghívják egymást, összeadva tudásukat.