Bányai Gábor szerint nem véletlen, hogy a korabeli cári Oroszország beavatkozását a magyar szabadságharcba összevetik a jelenlegi orosz-ukrán háborúval. – A beszédemmel kerülném, hogy a magyar szabadságharc üzenetét aktualizáljam a jelenben, ugyanis a szomszédunkban háború van, véres, értelmetlen háború, és ha van nemzet Európában, amely pontosan tudja, hogy milyen, amikor az orosz medve különleges katonai hadműveletet hajt végre egy másik országgal szemben, az a magyar nemzet – emelte ki. Emlékeztetett: megtapasztaltuk ezt nem csak 1849-ben, hanem az első világháborúban is, 1943-tól és 1956-ban is. – A magyarság történelmi tapasztalatából adódóan megértem a megtámadott ukránokat, hogy a végsőkig ki akarnak tartani az orosz birodalommal szemben, bármi áron is, de egész Európa érdeke az, hogy minél hamarabb béke legyen, mégpedig olyan béke, amely nem fog újabb különleges hadműveleteket eredményezni – fejtette ki a politikus. Ennek érdekében szerinte nem kívánhat a magyar nemzet ma sem mást, mint 1848-ban, csakis azt, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés, illetve azt, hogy ,,magyar katonáinkat ne vigyék külföldre” — zárta gondolatait a képviselő.

Bányai Gábor beszéde után az ünnepség résztvevői a Thorma János Múzeumban a Talpra magyar! című festménynél helyeztek el virágokat, utána a Petőfi-szobornál koszorúztak. A városi piactéren pedig egy év kihagyás után ismét megtartották a Magyarok Vásárát, ahol népi kézművesek kínálták portékáikat és hagyományőrző műsorokkal várták az érdeklődőket.