Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a korábbiakban elvégzett munkának meglett az eredménye és a kormányzat is érzékeli a választókerület elkötelezettségét. A kormány meghallja a vidéki településeken élők hangját. Ezt bizonyítják az elmúlt négy év eredményei is. Kiemelte, a víziszárnyas ágazat részére nemrégiben megítélt 1,9 milliárd forint többlettámogatást. Majd hozzátette, a cél az, hogy hosszú távon is rendeződjön a víziszárnyast tartók helyzete.

Ugyancsak a mostani kormányzati ciklus nagy eredménye, hogy soha nem látott mértékű útfelújítási program indult, közel 300 kilométer hosszúságban újulnak meg közútjaink, több közülük már el is készült.

Ezek a közlekedésfejlesztési beruházások meghaladják az 50 milliárd forintot a választókerületben.