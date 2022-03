Vereczkei Zsolt örömmel elfogadta a felkéréseket és találkozott a fiatalokkal.

– Öröm számunkra, hogy a hároméves alapítványunk tevékenységének kiváló visszajelzései vannak. Bár a koronavírus-helyzet kicsit visszavett a tempóból a jó kezdést követően, de most már végre jobbak a számok és megkezdődtek az újabb programok. Nekünk nagyon fontosak a személyes találkozások a családokkal, a sportolókkal és az edzőkkel. Több meghívásnak is eleget tudtunk tenni a napokban. A Szent László Általános Művelődési Központba is hívtak a parasport napja alkalmából, ahol motivációs előadást tartottam. Becsey János kétszeres paralimpiai bajnok úszótársammal voltunk Székesfehérváron egy középiskolában, ahol közel 200 diák­kal találkoztunk – mondta Vereczkei Zsolt.