Tóth Andi, zéró hulladékaktivista, blogger, háromgyermekes édesanya, háziasszony könyvtári előadásán elmondta, sokáig azt hitte magáról, hogy igazi környezetvédő, hiszen bioélelmiszereket és ökotisztítószereket vásárolt. Sőt, mosható pelenkát adott a kislányára.

A hulladékmentes életmód koronázatlan királynője, Bea Johnsonról szóló cikk hatására döbbent rá, hogy milyen messze is van a teljes hulladékmentességtől, ezért 2016-ban drasztikus lépésre szánta el magát. Elindult a zero waste háztartás megvalósításának útján. Előadásában hangsúlyozta, a teljes hulladékmentesség megteremtését a mai fogyasztói társadalmunkban lehetetlen megvalósítani, de megközelíthető, és egyre többen rájönnek arra, hogy ez az út nem is olyan nehéz és bonyolult. Ma már azt állítja, hogy ez az életforma sokkal kényelmesebb, ezáltal nem csak a környezetét óvja, hanem az egészségét és a pénztárcáját is.