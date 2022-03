A diákok a tapasztalataikat digitális és hagyományos formában is rögzítették, plakátokat, kiállítást készítettek, beszámolót tartottak. Terítéken volt egyebek mellett a vállalkozói szemlélet formálása, a fenntartható táplálkozás, a környezetünket kímélő rendezvényszervezés, de szerepet kapott az idegen nyelvek és az informatika hasznossága is egy fenntarthatóbb szemlélet és környezet kialakításában. A gimnázium oktatói és diákjai tavaly év elején kezdtek bele egy belső iskolai, fenntarthatóságról szóló tanterv fejlesztésébe, melynek látható eredményeit most mutatták be. A fejlesztés célja, hogy az iskola a fenntarthatóság összetett témáit és lehetőségeit az oktatás keretében is jobban meg tudja jeleníteni, jelét adva ezzel, hogy a fenntarthatóságról szóló közös gondolkodás és cselekvés a 21. században megkerülhetetlen.