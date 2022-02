A TEIT legutóbbi ülésén olyan információs pontok létesítése is szóba került, amelyek a nagy számban betelepülő külföldiek tájékozódását fogják segíteni a régióban. A PIP Kft. tájékoztatása szerint kommunikációfejlesztő munka indul. Ennek keretében orosz nyelven is elérhetővé kell tenni az atomerőmű térségében lévő települések közérdekű információit. Kiadványok készítését tervezik és online nyelvtanfolyamokat is indítani fognak.