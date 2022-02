Izgalmas kérdés az is, hogy hol és mikor? Alkoholos filccel egy „Sarzana”, egy „Costa M.” és egy „31/1/2022” feliratot is kanyarítottak a lufira, amelyek jól kiolvashatóak (az aláírás sajnos nem). Az édesanya, Tompai Judit rögtön nyomozni kezdett az interneten, és gyorsan kiderült: Olaszországban, a Ligur-tenger mellett van egy ilyen nevű kisváros (Genovától nem messze) – lehet, hogy január 31-én innen indult vándorútra a ballon. És az is elképzelhető, hogy ha a Costa M. a Costa Mediterranea óriási tengerjáró hajót jelöli, akkor a búcsúztató partit ennek a fedélzetén rendezték. Ezek persze csak feltételezések, Judit próbált jobban utánamenni az információ-morzsáknak, még utazási irodákat is megkeresett, hogy érdeklődjön a hajó útvonaláról, de sajnos nem jutott előbbre.

Fotó: Hraskó István